По обеспечению водоснабжения населения одесская область «пасет задних»

Такую информацию озвучил в ходе заседания коллегии областной администрации начальник управления водных ресурсов региона Василий Потоп.

По его словам, наихудшая ситуация с водоснабжением отмечена на юго-западе области – в Килийском, Измаильской, Болгадском и Ренийском районах. То есть, в так называемой «украинской Бессарабии».

Там население более ста населенных пунктов вынуждено использовать исключительно привозную воду.

По мнению губернатора Максима Степанова, такая ситуация в 21 веке является абсолютно недопустимой. По его словам, это препятствует развитию экономики украинской Бессарабии, и значительно снижает ее туристическую привлекательность.

Отметим, что согласно приведенным на коллегии данным, для изменения ситуации к лучшему необходимо построить два водовода в Килийском и Татарбунарском районах, на что необходимо, только по приблизительным подсчетам, более шестисот миллионов гривен.