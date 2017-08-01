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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

По обеспечению водоснабжения населения одесская область «пасет задних»

Категория: Новости


Такую информацию озвучил в ходе заседания коллегии областной администрации начальник управления водных ресурсов региона Василий Потоп.

По его словам, наихудшая ситуация с водоснабжением отмечена на юго-западе области – в Килийском, Измаильской, Болгадском и Ренийском районах. То есть, в так называемой «украинской Бессарабии».

Там население более ста населенных пунктов вынуждено использовать исключительно привозную воду.

По мнению губернатора Максима Степанова, такая ситуация в 21 веке является абсолютно недопустимой. По его словам, это препятствует развитию экономики украинской Бессарабии, и значительно снижает ее туристическую привлекательность.

Отметим, что согласно приведенным на коллегии данным, для изменения ситуации к лучшему необходимо построить два водовода в Килийском и Татарбунарском районах, на что необходимо, только по приблизительным подсчетам, более шестисот миллионов гривен.



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