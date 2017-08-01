Еще одно ДТП с участием двухколесного транспорта произошло накануне в Одессе

В суворовском районе на пересечении проспекта Добровольского и улицы Давида Ойстраха мопед столкнулся с автомобилем «Рено».

В результате водитель мопеда и женщина-пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Что стало причиной ДТП выясняется. По предварительной информации, виновником его стал водитель мопеда, который не уступил права преимущественного проезда автомобилю «Рено».

Напомним, что Патрульная полиция Одессы неоднократно предупреждала о повышенной травмоопасности водителей и пассажиров мопедов и мотоциклов.

Ведь эти транспортные средства значительно менее устойчивы, да и из защиты у тех, кто ими пользуется имеются только шлемы.