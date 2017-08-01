Все одесские школьники должны иметь возможность пользоваться «электронными учебниками»

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Причем не только в учебных учреждениях, но и дома.
Такую задачу поставил накануне на совещании в мэрии городской голова Геннадий Труханов.
По его словам, для этого работникам сферы образования необходимо уже в начале учебного промониторить ситуацию и точно установить, сколько учащихся не имеют необходимой для этого оргтехники.
«После этого мы подумаем, как решить эту проблему», — отметил городской голова.
Впрочем, что именно планируется сделать для решения поставленной задачи, мэр пока не озвучил.
Отметим, однако, что, согласно информации директора департамента образования и науки Елены Буйневич в этом году проблем с учебниками для одесских школьников практически не будет.