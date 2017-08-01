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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Все одесские школьники должны иметь возможность пользоваться «электронными учебниками»

Категория: Новости


Все одесские школьники должны иметь возможность пользоваться «электронными учебниками»

Причем не только в учебных учреждениях, но и дома.

Такую задачу поставил накануне на совещании в мэрии городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, для этого работникам сферы образования необходимо уже в начале учебного промониторить ситуацию и точно установить, сколько учащихся не имеют необходимой для этого оргтехники.

«После этого мы подумаем, как решить эту проблему», — отметил городской голова.

Впрочем, что именно планируется сделать для решения поставленной задачи, мэр пока не озвучил.

Отметим, однако, что, согласно информации директора департамента образования и науки Елены Буйневич в этом году проблем с учебниками для одесских школьников практически не будет.



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