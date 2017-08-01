Ухудшения туристической привлекательности Одессы не произойдет

Строительство у знаменитого дома с одной стеной ведётся законно и согласно утверждённому городом проекту. Об этом вновь заявили представители инвестора и профильные специалисты. После долгих и многочисленных процессов суд признал строительство абсолютно законным и соответствующим всем нормам: заявила адвокат Марина Тулякова, сопровождавшая дела в различных судах.

“Суд первой инстанции вынес решение, которое вступило в законную силу и по сегодняшний день решение действующее о том, что все работы, которые ведуться это не самовольные работы на это был сделан акцент судом, анализируя те доказательства, которые были предоставлены, что это не самовольное строительство, что все работы ведутся в соотвествии с разрешительными документами и в соответствии с проектной документацией.”– отметила адвокат Марина Тулякова, которая сопровождала дело в судах разных инстанций.

Она утверждает, что коррупции в действиях инвестора быть не может, т.к. решения принимались несколькими инстанциями сразу и не одним судьёй. Кроме того, прокуратура самостоятельно проводила экспертизу и также не нашла нарушений выданных городом решений. Юристы напомнили, что заказчик отказался от первоначального проекта 3-х этажного дома и заменил его вариантом, устроившим все профильные службы города.

“Мы отказалась от одного этажа и у нас по сути одноэтажное, ну всмысле одноэтажное здание со вторам уровнем утопленным в глубь пространства, т.е. по сути, мы так рас читали видовые точки, что вот этот вот второй уровень мы его практически не видим.”– сообщил архитектор проекта Артур Свейда.

Визуальный эффект, прославивший дом, уверяет архитектор, после окончания работ будет сохранён и строения не потеряет своей туристической привлекательности. Специалисты подчеркнули, что все решения управления архитектуры и градостроительства доступны всем желающим. А вот визиты радикально настроенных общественников собственник намерен пресекать с помощью полиции.

“Каждый визит, который наносит ущерб или каким-либо образом звучат угрозы в адрес строителей или в наш адрес мы подаем каждый раз заявление в полицию, потому что это единственный метод законный, которым мы можем руководствоваться.”– заявила представитель собственника Илона Брушневская.

Она сообщила, что заявление в полицию ввиду анонсированной в воскресенье очередной акции протеста общественников, уже подано. Представители инвестора настаивают на решении вопроса исключительно в правовом поле и готовы к конструктивному диалогу.