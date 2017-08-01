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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Одесских медведей ждет новоселье

Категория: Новости


Одесских медведей ждет новоселье

Три медведя, содержащиеся в Одесском зоопарке, вот-вот переберутся в новые «апартаменты». Вместо нынешнего вольера площадью менее ста квадратных метров их ожидает в пять раз более просторное жилище.

Причем, как рассказал директор зоопарка Юрий Бирюков, там будет не только декорированная территория, но и три зимних берлоги и даже бассейн.

По его мнению, там звери смогут жить «по-человечески».

Отметим, что сдача нового медвежатника в эксплуатацию ожидается в конце октября.

Так что зимовать медведи смогут уже на новом месте.



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