Одесских медведей ждет новоселье

Три медведя, содержащиеся в Одесском зоопарке, вот-вот переберутся в новые «апартаменты». Вместо нынешнего вольера площадью менее ста квадратных метров их ожидает в пять раз более просторное жилище.

Причем, как рассказал директор зоопарка Юрий Бирюков, там будет не только декорированная территория, но и три зимних берлоги и даже бассейн.

По его мнению, там звери смогут жить «по-человечески».

Отметим, что сдача нового медвежатника в эксплуатацию ожидается в конце октября.

Так что зимовать медведи смогут уже на новом месте.