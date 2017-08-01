Первокурсники Одесской Морской Академии приняли присягу

Торжественное мероприятие прошло на территории Западной военно-морской базы в Практической гавани Одесского порта.

Всего присягу приняли сто десять курсантов Академии и двадцать девять курсантов Института военно-морских сил.

Напомним, что после утраты Крыма главная база украинских ВМС перешла в Одессу. Которая тем самым стала не только главными (и, по сути, единственными) «морскими воротами Украины, но и ее основным военно-морским щитом.

К сожалению, вопрос о размещении не только моряков, но даже штабных и командных учреждений до сих пор остается нерешенным.