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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Первокурсники Одесской Морской Академии приняли присягу

Категория: Новости


Первокурсники Одесской Морской Академии приняли присягу

Торжественное мероприятие прошло на территории Западной военно-морской базы в Практической гавани Одесского порта.

Всего присягу приняли сто десять курсантов Академии и двадцать девять курсантов Института военно-морских сил.

Напомним, что после утраты Крыма главная база украинских ВМС перешла в Одессу. Которая тем самым стала не только главными (и, по сути, единственными) «морскими воротами Украины, но и ее основным военно-морским щитом.

К сожалению, вопрос о размещении не только моряков, но даже штабных и командных учреждений до сих пор остается нерешенным.



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