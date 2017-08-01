Морская вода на одесских пляжах снова в норме

Как показали лабораторные исследования взятых на одесских пляжах проб морской воды, она полностью соответствует нормативам. Причем, как по химическим, так и по бактериологическим показателям.

Таким образом, вода в Одесском заливе полностью очистилась от тех сбросов, которые имели место после недавних ливней.

Отметим, однако, что пробы морской воды берутся обычно не чаще одного раза в неделю.

А с учетом того, что на проведение исследований обычно уходит несколько дней, то к моменту оглашения результатов реальное состояние воды в акватории города может уже измениться.