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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Морская вода на одесских пляжах снова в норме

Категория: Новости


Морская вода на одесских пляжах снова в норме

Как показали лабораторные исследования взятых на одесских пляжах проб морской воды, она полностью соответствует нормативам. Причем, как по химическим, так и по бактериологическим показателям.

Таким образом, вода в Одесском заливе полностью очистилась от тех сбросов, которые имели место после недавних ливней.

Отметим, однако, что пробы морской воды берутся обычно не чаще одного раза в неделю. 

А с учетом того, что на проведение исследований обычно уходит несколько дней, то к моменту оглашения результатов реальное состояние воды в акватории города может уже измениться.



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