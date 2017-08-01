Мужчина, сбитый на поселке Котовского полицейским автомобилем, скончался

Пятидесяти пятилетний мужчина, которого 26 августа в Суворовском районе сбил полицейский автомобиль, скончался в больнице.

Об этом рассказали родственники умершего.

К сожалению, что стало причиной ДТП с непосредственным участием полицейских, приведшее к гибели человека, до сих пор непонятно.

Полиция ситуацию не комментирует.

Единственное, что стало известно, так это то, что по версии полиции пострадавший пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

Отметим, однако, что даже если эта версия соответствует действительности, это само по себе отнюдь не делает пострадавшего единственным виновником происшествия.

И не снимает вины с полицейских, если, скажем, будет установлено, что их сотрудники не соблюдали скоростной режим или неадекватно отреагировали на появление на проезжей части пешехода.