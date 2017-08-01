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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Одесский апелляционный административный суд прервал работу, а его сотрудники и посетители были эвакуированы

Категория: Новости


Одесский апелляционный административный суд прервал работу, а его сотрудники и посетители были эвакуированы

Все это стало следствием уже ставшего привычным анонимного звонка о якобы заложенном в здании суда взрывном устройстве.

На место срочно прибыли полицейские, взрывотехники и кинологи, эвакуировали всех находящихся в здании людей и оцепили территорию.

Как и следовало ожидать, в ходе проверки никакого взрывного устройства обнаружено не было.

Однако работа суда оказалась прервана более, чем на полтора часа.

Теперь полиция принимает меры к розыску «телефонного террориста». К сожалению, в подавляющем большинстве случаев, предпринимаемые в этом направлении меры  оказываются безрезультатными.



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