Одесский апелляционный административный суд прервал работу, а его сотрудники и посетители были эвакуированы

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Все это стало следствием уже ставшего привычным анонимного звонка о якобы заложенном в здании суда взрывном устройстве.
На место срочно прибыли полицейские, взрывотехники и кинологи, эвакуировали всех находящихся в здании людей и оцепили территорию.
Как и следовало ожидать, в ходе проверки никакого взрывного устройства обнаружено не было.
Однако работа суда оказалась прервана более, чем на полтора часа.
Теперь полиция принимает меры к розыску «телефонного террориста». К сожалению, в подавляющем большинстве случаев, предпринимаемые в этом направлении меры оказываются безрезультатными.