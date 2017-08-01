Сотрудники полиции теперь могут осматривать личные вещи и авто граждан

Полиция начала операцию по предупреждению преступлений, связанных с использованием оружия и взрывных устройств. Теперь ее сотрудники могут осматривать личные вещи и авто граждан.

Об этом сообщил советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, такие меры были введены в связи с предстоящим Днем города. Полиция будет осматривать граждан на предмет наличия у них оружия или взрывных устройств. Это, однако, коснется не всех подряд, а только лиц, ведущих себя подозрительно. Усиленный досмотр граждан продлится до 8 сентября.