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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Сотрудники полиции теперь могут осматривать личные вещи и авто граждан

Категория: Новости

Сотрудники полиции теперь могут осматривать личные вещи и авто граждан

Полиция начала операцию по предупреждению преступлений, связанных с использованием оружия и взрывных устройств. Теперь ее сотрудники могут осматривать личные вещи и авто граждан. 

Об этом сообщил советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, такие меры были введены в связи с предстоящим Днем города. Полиция будет осматривать граждан на предмет наличия у них оружия или взрывных устройств. Это, однако, коснется не всех подряд, а только лиц, ведущих себя подозрительно. Усиленный досмотр граждан продлится до 8 сентября.

 



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