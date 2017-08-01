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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

На Куликовом поле собралось значительное количество сотрудников правоохранительных органов

Категория: Новости

На Куликовом поле собралось значительное количество сотрудников правоохранительных органов

Сегодня, 30 августа, на Куликовом поле собралось значительное количество сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на площади собрались все подразделения Нацполиции для проверки готовности личного состава оперативно реагировать на любые осложнения криминогенной ситуации.

«Эта учебно-боевая тревога показала, что личный состав полиции Одесской области боеспособен и готов к выполнению своих служебных обязанностей», - заявил начальник ГУ Нацполиции в Одесский области Дмитрий Головин.



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