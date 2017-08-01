Сегодня, 30 августа, на Куликовом поле собралось значительное количество сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на площади собрались все подразделения Нацполиции для проверки готовности личного состава оперативно реагировать на любые осложнения криминогенной ситуации.

«Эта учебно-боевая тревога показала, что личный состав полиции Одесской области боеспособен и готов к выполнению своих служебных обязанностей», - заявил начальник ГУ Нацполиции в Одесский области Дмитрий Головин.



