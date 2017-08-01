В нынешнем году фестиваль искусств «Оксамитовый сезон в Одесской опере» расширяет свои границы — выходит на новые сценические площадки, предлагает социальные проекты. Об этом рассказала генеральный директор Одесского оперного театра Надежда Бабич.

15 сентября в 14:30 в рамках фестиваля состоится концерт в помещении Военно-медицинского клинического центра Южного региона. В программе — произведения отечественной и западной классики. Их исполнят народные артисты Украины Вера Ревенко, Анатолий Капустин, а также другие солисты театра.

А 16 сентября в 16:00 всех любителей классической музыки приглашают на концерт в Одесский литературный музей. В программе концерта — произведения Баха, Моцарта, Пуччини, Россини. Их будут исполнять ведущие солисты одесской оперы, а также зарубежных театров. Вход свободный.