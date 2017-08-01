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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Одесские полицейские готовы к ЧП…на 90%

Категория: Новости


Одесские полицейские готовы к ЧП…на 90%

Такой результат показала учебная тревога, проведенная сегодня утром.

Согласно  разосланному всему личному составу сообщению, им надлежало прибыть на Куликово поле к пяти часам утра.

Как сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, явка сотрудников составила около 90%.

При этом все сотрудники должны были явиться с т.н. «дежурными чемоданчиками»в которых должно находиться необходимые вещи и предметы для обеспечения их «жизнедеятельности» в течение нескольких дней.

Отметим, однако, что по имеющейся неофициальной информации, реальные результаты  проверки были куда скромнее. Во всяком случае, точно к указанному сроку прибыло куда меньшее число сотрудников.

Впрочем, винить в этом только самих «задержавшихся  вряд ли стоит. Ведь самостоятельно добраться к столь раннему времени в центральную часть города крайне затруднительно. Особенно тем, кто проживает на городских окраинах и не имеет личного автотранспорта.

 

 



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