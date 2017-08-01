Ни один населенный пункт области не должен остаться без отопления

Такую задачу поставил перед подчиненными губернатор Одесской области Максим Степанов.

Особенное его негодование вызвала ситуация в Теплодаре, который из-за «неподъемных» долгов за газ прошлых лет может не получить лимитов на нынешний отопительный мезон.

Для решения проблемы губернатор поручил мэру города совместно с департаментом ЖКХ области разработать проект по переводу одной из котелен на альтернативное топливо.

Причем, как выяснилось в ходе заседания коллегии областной администрации, инвестор, готовый разработать и реализовать в дальнейшем такой проект уже имеется.

Однако , по словам руководителя департамента Антона Шалигайло, «…для этого необходимо получить необходимые гарантии от мэрии и провести все необходимые мероприятия!»

Однако, как выяснилось, на пути решения этой задачи имеются две серьезных проблемы.

Во-первых, как выяснилось, семикилометровый участок инженерной сети отопления находятся в аварийном состоянии. И потери тепла там превышают 50%. А приведение их в порядок требует и времени, и денег.

И во-вторых, как накануне было заявлено на коллегии, на разработку проекта перевода котельной на альтернативное топливо необходимо не менее двух месяцев. А это как раз столько, сколько остается до начала отопительного сезона.