Одессе за день проведены обыски в трех игорных заведениях

В Одессе за день проведены санкционированные обыски в трех игорных заведениях. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры области. Изъято более 30 компьютерных системных блоков, «с помощью которых осуществлялся доступ к азартным играм». Кроме того, изъято более 15 тыс. грн., «полученных в результате преступной деятельности, а также другие предметы, предназначенные для предоставления услуг в сфере игорного бизнеса». Напомним: в мае 2009 года парламент принял Закон о запрете игорного бизнеса. Поводом стал пожар, произошедший в днепропетровском зале игровых автоматов (погибли девять человек). В начале июня тогдашний Президент Виктор Ющенко наложил вето на документ и предложил Верховной Раде доработать его. Однако депутаты преодолели вето, и 23 июня глава государства подписал Закон. Речь шла о временном моратории – до отведения под эту индустрию специальных зон.



