В Одессе создана комиссия направленная на защиту животных от жестокого обращения

В Одессе создана комиссия по проведению рейдов на территории города, направленных на защиту животных от жестокого обращения.

Об этом говорится в распоряжении мэра Геннадия Труханова.

Как говорится в документе, комиссия образована в соответствии с законами Украины, в частности, «О защите животных от жестокого обращения», решениями Одесского горсовета, а также «с целью защиты животных от страданий и гибели вследствие жестокого обращения, защиты их естественных прав и укрепления нравственности и гуманности общества».

До 1 ноября 2017 года комиссия должна провести в Одессе рейды в местах общего пользования, а также посетить приюты для животных, зоопарки, зверинцы, выставки диких животных и дельфинарий с целью выявления фактов жестокого обращения с животными.

Отчитаться перед мэром комиссия должна будет до 5 ноября.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя городского головы Андрея Котляра.

В состав комиссии войдут: А. Панченко (председатель комиссии, замдиректора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета, Д. Романчук (секретарь комиссии, заместитель директора департамента – начальник отдела экологического контроля департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета) и 9 членов рабочей группы.