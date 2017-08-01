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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Завтра жители Таирова останутся без воды

Категория: Новости

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению магистрального водопровода Ду=400мм по адресу: ул.Академика Глушко, 17 

31 августа 2017 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям города: 

- Академика Королева, 72-94; Академика Вильямса, 64-76-Б; Ильфа и Петрова, 21-39; Академика Глушко, 13-25. 

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. 



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