Завтра жители Таирова останутся без воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению магистрального водопровода Ду=400мм по адресу: ул.Академика Глушко, 17

31 августа 2017 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям города:

- Академика Королева, 72-94; Академика Вильямса, 64-76-Б; Ильфа и Петрова, 21-39; Академика Глушко, 13-25.



Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.