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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

3 сентября в Одессе будет открытие уникальной площадки для занятий экстремальными видами спорта

Категория: Новости

3 сентября в Одессе будет открытие уникальной площадки для занятий экстремальными видами спорта

В Одесском центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко завершается строительство площадки для занятий экстремальными видами спорта.

Многоуровневая спортивная площадка с покрытием из бетона, сооружениями для выполнения трюков и экстрим-катания на роликах, скейтах и велосипедах создана в районе Суворовской аллеи - в 100 метрах от стадиона «Черноморец».

Здесь установлены также, урны, проведены новое наружное освещение и система водоотведения. На данный момент ведутся работы по благоустройству территории.

Открытие спортивной площадки для занятий экстремальными видами спорта состоится 3 сентября в 14:00 в Одесском центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. 



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