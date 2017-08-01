3 сентября в Одессе будет открытие уникальной площадки для занятий экстремальными видами спорта

В Одесском центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко завершается строительство площадки для занятий экстремальными видами спорта.

Многоуровневая спортивная площадка с покрытием из бетона, сооружениями для выполнения трюков и экстрим-катания на роликах, скейтах и велосипедах создана в районе Суворовской аллеи - в 100 метрах от стадиона «Черноморец».

Здесь установлены также, урны, проведены новое наружное освещение и система водоотведения. На данный момент ведутся работы по благоустройству территории.

Открытие спортивной площадки для занятий экстремальными видами спорта состоится 3 сентября в 14:00 в Одесском центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко.