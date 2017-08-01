Более тридцати населенным пунктам в Придунавье грозит затопление!

Дунайская дамба и другие берегозащитные сооружения находятся в аварийном состоянии. Об этом в ходе коллегии доложил директор ГП»Одесская объединенная дирекция строительства водохозяйственных объектов Геогрий Бузиян.

Про его словам, большинство берегозащитных объектов в украинском Придунавье были построены еще в 30-х-50-х годах прошлого века, причем ускоренным методом!»

В результате дамба уже частично разрушается, «…а половина имеющихся в наличии шлюзов остро нуждается в ремонте!»

Если не предпринять быстрых и эффективных мер. То, по мнению экспертов, даже в случае просто сильного паводка затопление угрожает тридцати трем населенным пунктам.

В связи со сложившейся ситуацией губернатор Максим Степанов поручил срочно готовить документацию для отправки в Кабмин, чтоб получить возможность рассчитывать на государственное финансирование необходимых работ.

Отметим, что по весьма приблизительным подсчетам, на приведение в порядок системы берегозащиты в украинском Придунавье необходимо семьсот девяносто миллионов гривен!