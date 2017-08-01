В нехватке учителей в одесских школах виноват…Кабмин?

На сегодняшний день в одесских школах вакантными остаются более двухсот пятидесяти преподавательских вакансий.

Такие данные были озвучены в ходе коллегии городского департамента образования и науки.

Одной из причин такой ситуации стало то, что Правительство приняло решение, запрещающее брать на преподавательские должности выпускников вузов, если у них в дипломе прямо не значится, что они имеют право преподавать.

« В результате мы просто не можем брать на работу многих молодых специалистов, которые хотели бы работать в школах!» -отметила директор департамента Елена Буйневич.

Поэтому одесские работники системы образования намерены скооперироваться с коллегами из других регионов и совместно добиваться отмены этого положения.