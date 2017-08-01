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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Учебный год еще не начался, а руководители ряда одесских школ уже получили взыскания

Категория: Новости


Учебный год еще не начался, а руководители ряда одесских школ уже получили взыскания

По словам директора департамента образования и науки Елены Буйневич.

Речь идет о случаях требовании администрацией школ с родителей зачисляемых учеников т.н. «благотворительного взноса».

По ее словам, «… жалоб на это куда меньше, чем в прошлые годы. Но уже имеется три подтвержденных случая. Причем все –в Приморском районе города.

В результате все провинившиеся директора получили выговоры. А в случае повторения подобных противоправных действий будет поставлен вопрос об их служебном соответствии.

 



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