1 сентября в Одесском зоопарке пройдет праздник «Уроки в зоошколе»

1 сентября в Одесском зоопарке для юных посетителей пройдет праздник «Уроки в зоошколе», приуроченный ко Дню знаний. Начало в 13:00. Гостей праздника встретят веселые аниматоры, которые продемонстируют, что учеба может быть увлекательной. Детей ожидают звериная разминка, множество конкурсов и викторин, а также уроки любви к живой природе. Веселые уроки будут сопровождаться играми, танцами, новыми знакомствами, рассказами об интересных фактах о мире животных. В честь знаменательного дня организаторы подготовили праздничную акцию: для первоклассников в течение всего дня вход в Одесский зоопарк будет бесплатным.