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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

1 сентября в Одесском зоопарке пройдет праздник «Уроки в зоошколе»

Категория: Новости

1 сентября в Одесском зоопарке для юных посетителей пройдет праздник «Уроки в зоошколе», приуроченный ко Дню знаний.  Начало в 13:00.  Гостей праздника встретят веселые аниматоры, которые продемонстируют, что учеба может быть увлекательной. Детей ожидают звериная разминка, множество конкурсов и викторин, а также уроки любви к живой природе.  Веселые уроки будут сопровождаться играми, танцами, новыми знакомствами, рассказами об интересных фактах о мире животных.  В честь знаменательного дня организаторы подготовили праздничную акцию: для первоклассников в течение всего дня вход в Одесский зоопарк будет бесплатным.



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