Сотрудники фискальной службы в Одесской области в Измаиле выявили незаконное производство ликероводочной продукции

Сотрудники фискальной службы в Одесской области совместно с пограничниками в Измаиле выявили незаконное производство подакцизных товаров (ликероводочной продукции).

Подакцизные товары производились без получения необходимых разрешительных документов (лицензий, сертификатов, регистрации торговой марки) на оборудовании, которое обеспечивает массовое их изготовление (бочки, канистры разного объема, шланги, лейки и другое оборудование).

Согласно протоколов осмотра изъято товарно-материальных ценностей на сумму 210 тыс грн, а именно: 74,5 дал спиртосодержащей жидкости на сумму 186 тыс грн; 112,5 дал коньяка на сумму 337 ​​тыс грн; 5 дал водки на общую сумму 8 тыс грн; товарно-материальные ценности (оборудование для цеха) на сумму 28 тыс грн.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению владельца обнаруженных товарно-материальных ценностей.

В случае попадания и реализации изъятой спиртосодержащей жидкости на территории Украины убытки в виде непоступления в бюджет акцизного налога составили бы более 115 тыс грн., сообщает Главное управление ГФС в Одесской области.