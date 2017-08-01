В связи с празднованием Дня города в Одессе 2 сентября в работу общественного транспорта вносятся временные изменения.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. До 1:00 будет курсировать горэлектротранспорт, а именно: -трамвайные маршруты №№ 3, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 27, 28; -троллейбусные маршруты: №№ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Маршрутки будут ездить городом до полночи. Отметим, после гала-концерта будет организована подача автобусов для доставки горожан и гостей города к месту жительства по следующим направлениям: — Котовское направление (место дислокации – от ул. Приморской, 15/17 в сторону моста «Пересыпь»); — Таировское и Юго-западное (ж/м Черёмушки) направления (место дислокации – ул. Приморская (пл. Таможенная).