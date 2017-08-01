Одесская теннисистка преодолела первый круг US OPEN в Нью-Йорке

В Нью-Йорке стартовал последний в этом сезоне турнир Большого шлема — US OPEN 2017, на котором одесситка Элина Свитолина посеяна под четвёртым номером.

В поединке первого круга US OPEN 22-летння украинка не без проблем одолела представительницу Чехии Катерину Синякову (46-я позиция в рейтинге WTA). Стартовая партия матча прошла при тотальном превосходстве Свитолиной – 6:0, однако во втором сете чешка нашла в себе силы переломить ход игры и сравнять счёт.

Финальную партию теннисистки проводили на следующий игровой день, так как расписание турнира было нарушено из–за проливных дождей, обрушившихся на Нью-Йорк. Длительный отдых явно пошёл на пользу Элине Свитолиной, которая в третьем сете уверенно довела матч до итоговой победы с общим счётом 6:0, 6:7, 6:3.

Следующей соперницей Свитолиной на кортах Нью-Йорка станет 28-летняя россиянка Евгения Родина, занимающая 89-ю строчку рейтинга WTA.

Стоит отметить, что US OPEN уже покинула одна из фавориток турнира – румынка Симона Халеп, которая в первом круге проиграла россиянке Марии Шараповой. Вслед за Халеп турнир покинула и прошлогодняя победительница – немка Анжелик Кербер. Поражения конкуренток значительно улучшили шансы Элины Свитолиной стать первой ракеткой мира в случае успешных выступлений на кортах Нью-Йорка.