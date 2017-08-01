В Одесской области, на многих предприятиях региона официальная зарплата ниже минимальной, установленной Кабинетом министров Украины.

Об этом сообщил и.о. Главного управления Гоструда в Одесской области Григорий Слепкань.

На расширеном аппаратном совещании в ОГА, чиновник рассказал, что на 6 тыс. 118 предприятиях Одесского региона, официально устроенные работники получают заработную плату меньше 3 тыс. 200 гривен.

«Люди пишут заявления о переводе на неполный рабочий день или сокращённый недельный график, из-за чего им сокращают официальные выплаты. При этом, на самом деле они могут работать и полный день, и даже круглосуточно, с целью заработка»,– заявил Григорий Слепкань.

По словам главы управления Гоструда, за последнее полугодие было оштрафовано всего 2 предприятия.

Сумма штрафа за такое правонарушение составляет более 300 тыс. гривен, что по мнению госслужащего, вынуждает работодателей оформлять своих работников официально.