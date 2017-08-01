Председатель ОГА поручил за две недели разработать план действий по обеспечению жителей Одесской области качественной питьевой водой

Председатель облгосадминистрации поручил за две недели разработать план действий по обеспечению жителей Одесской области качественной питьевой водой. В первую очередь, программа касается юга региона, где проблема с водоснабжением наиболее актуальна. Сейчас в Бессарабии питьевую воду привозят в 162 населенных пунктов, где проживает более 70 000 человек.

По словам главы ОГА только после определения конкретных шагов и подсчетов, надо искать средства на необходимые проекты, в том числе обращаться за помощью в Кабмин.

«О каком развитии сельского хозяйства или туризма в Бессарабии нельзя говорить, пока не развита инфраструктура. Сейчас должна быть единая нормальная программа с четким пониманием, что делать. Я думаю, что две недели вам хватит», - дал поручение профильным подразделениям Максим Степанов.

Сейчас в Одесской области лишь четверть населения имеет подключение к центральному водоснабжению. Один из основных путей решения проблемы - достройки групповых водопроводов на юге региона. Проект начали еще в 2001 году, однако за 16 лет его так и не завершили - не хватило средств. К 2010 построили лишь основные насосные станции, но сейчас их мощности используются лишь на 11%.

Необходимо решить вопрос достройки этих водопроводов. При определенном финансировании они будут подавать воду до 38 населенных пунктов Килийского, Татарбунарского, Арцизского и Измаильского районов с числом жителей более 100 тысяч человек. Общая стоимость проекта - это первая и вторая очереди Килийского и Татарбунарского водопроводов - составляет около 600 млн гривен.