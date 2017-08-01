Прошлой ночью одесский поселок Котовского со стороны Паустовского задыхался от неприятного смога.

Как сообщили очевидцы, запах был слышен даже около ТЦ "Атриум".

По словам местных жителей, вонь по ночам регулярно появляется больше недели. Одесситы предполагают, что на каких-то складах за городом по ночам что-то жгут, люди опасаются за свое здоровье.

"С ночи 19 августа каждую ночь в квартиру заходит запах гари, как-будто горящей резины. Иногда запах появляется и днем, проветривать квартиру и дышать просто невозможно. В квартирах дети, беременные, а дышать нечем", - отмечают люди.