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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

3 сентября одесситов приглашают в Горсад на Odessa Jazz Fest

Категория: Новости

3 сентября одесситов приглашают в Горсад на Odessa Jazz Fest

Odessa Jazz Fest приглашает всех, кто хочет послушать красивую музыку, в Горсад 3 сентября в 19:00 на концерт памяти одессита Юрия Кузнецова — виртуозного импровизатора-мультиинструменталиста, украинского джазового пианиста и композитора, основателя международного джазового фестиваля «Джаз-карнавал в Одессе», президента «Клуба высокой музыки» и заслуженного деятеля искусств Украины. Недавно ушедший от нас выдающийся одесский музыкант написал также музыку к 15-и полнометражным фильмам, сериалам и документальным фильмам.



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