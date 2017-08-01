3 сентября одесситов приглашают в Горсад на Odessa Jazz Fest

Odessa Jazz Fest приглашает всех, кто хочет послушать красивую музыку, в Горсад 3 сентября в 19:00 на концерт памяти одессита Юрия Кузнецова — виртуозного импровизатора-мультиинструменталиста, украинского джазового пианиста и композитора, основателя международного джазового фестиваля «Джаз-карнавал в Одессе», президента «Клуба высокой музыки» и заслуженного деятеля искусств Украины. Недавно ушедший от нас выдающийся одесский музыкант написал также музыку к 15-и полнометражным фильмам, сериалам и документальным фильмам.