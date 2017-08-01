 
Информация к новости
  • Просмотров: 72
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Сотрудники «Горзелентрест» подолжают работы по благоустройству города

Категория: Новости

Сотрудники «Горзелентрест» подолжают работы по благоустройству города

Сотрудники коммунального предприятия «Горзелентрест» выполняют работы по благоустройству сквера им. Мечникова. В сквере имени Мечникова продолжаются работы по приведению в надлежащий санитарный вид его территории.  Вчера, 30 августа 2017 года, сотрудниками предприятия «Горзелентрест» и КП «ЖКС «Порто-Франковский» были выполнены работы по уборке территории сквера от случайного мусора и хвороста, подметанию дорожек, а также покосу газонов с последующей уборкой скошенной травы, поливу деревьев и цветников.  Такие работы проводятся сотрудниками предприятия регулярно в разных районах Одессы.  Выполнение данных работ находится на постоянном контроле первого вице-мэра Одессы Анатолия Орловского. 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 