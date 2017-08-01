Сотрудники «Горзелентрест» подолжают работы по благоустройству города

Сотрудники коммунального предприятия «Горзелентрест» выполняют работы по благоустройству сквера им. Мечникова. В сквере имени Мечникова продолжаются работы по приведению в надлежащий санитарный вид его территории. Вчера, 30 августа 2017 года, сотрудниками предприятия «Горзелентрест» и КП «ЖКС «Порто-Франковский» были выполнены работы по уборке территории сквера от случайного мусора и хвороста, подметанию дорожек, а также покосу газонов с последующей уборкой скошенной травы, поливу деревьев и цветников. Такие работы проводятся сотрудниками предприятия регулярно в разных районах Одессы. Выполнение данных работ находится на постоянном контроле первого вице-мэра Одессы Анатолия Орловского.