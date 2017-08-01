 
Информация к новости
  • Просмотров: 163
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Служба безопасности Украины в Одесской области переходит на усиленный режим работы

Категория: Новости


Как сообщает пресс-служба ведомства, это напрямую связано с грядущими мероприятиями в честь Дня рождения города.

При этом сотрудники СБУ намерены взаимодействовать со всеми правоохранительными органами.

Однако, по убеждению сотрудников спецслужбы, их действия будут по-настоящему эффективными только в том случае, если будут опираться на содействие население.

Поэтому руководство СБУ настоятельно просит одесситов и гостей города с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности в общественных местах, а так же сигнализировать на «горячую линию» СБУ по телефону 725-33-23 обо всех подозрительных лицах и оставленных без присмотра вещах . При  этом сообщения можно оставлять анонимно.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 