Служба безопасности Украины в Одесской области переходит на усиленный режим работы

Как сообщает пресс-служба ведомства, это напрямую связано с грядущими мероприятиями в честь Дня рождения города.

При этом сотрудники СБУ намерены взаимодействовать со всеми правоохранительными органами.

Однако, по убеждению сотрудников спецслужбы, их действия будут по-настоящему эффективными только в том случае, если будут опираться на содействие население.

Поэтому руководство СБУ настоятельно просит одесситов и гостей города с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности в общественных местах, а так же сигнализировать на «горячую линию» СБУ по телефону 725-33-23 обо всех подозрительных лицах и оставленных без присмотра вещах . При этом сообщения можно оставлять анонимно.