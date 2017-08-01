Насильственные действия в отношении стойки возле дома стены недопустимы

Такое убеждение высказал в ходе заседания исполкома городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, действия, которые уже дважды предпринимали т.н. «активисты» в отношении строительства возле знаменитого «Дома-стены» в Воронцовском переулке носят явно хулиганский характер.

По его убеждению, такой метод «убеждения» недопустим ни при каких обстоятельствах.

Тем более, что для этого нет никаких оснований. Он рассказал, что застройщик согласился с доводами муниципалитета и перенес строительство второго этаже вглубь квартала, чтобы он не закрывал вид памятника архитектуры и городской достопримечательности. Коим по праву является «дом-стена».

Мэр призвал правоохранительные органы своевременно отреагировать на анонсированную новую акцию т.н. «патриотов», намеченную возле этого объекта в воскресенье и не допустить совершения противоправных действий.

В свою очередь Геннадий Труханов выразил готовность встретиться с «активистами» и.разъяснить позицию городских властей и продемонстрировать разрешительные документы на строительство, выданные государственными структурами.