Сегодня на Черемушках стреляли

Сегодня, 31 августа, в 16:00 в парикмахерском салоне произошел конфликт между двумя посетителями, один из которых полицейский, а второй - гражданин одной из восточных постсоветских стран.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, оба мужчины стояли в очереди к парикмахеру. Иностранец ненадолго вышел из салона, а когда вернулся, его очередь прошла. Он начал оскорблять и угрожать сотруднице салона. За женщину вступился полицейский.

Разозлившись на замечания правоохранителя, злоумышленник начал дергать его за одежду. Сотрудник полиции достал жетон и показал удостоверение, однако это еще больше разозлило нарушителя. Он начал бить полицейского по голове и шее. Во время толкотни мужчины оказались на улице. Защищаясь от ударов злоумышленника, правоохранитель достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону нарушителя.

В конечном итоге иностранца госпитализировали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

