Из-за одного дерева остановились сразу пять троллейбусных маршрутов

Очередной случай падения дерева произошел в центре города. Это произошло на пересечении проспектов Шевченко и Гагарина.

При падении дерево подмяло контактную сеть. В результате, помимо затруднения движения автотранспорта временно вынужденно прекратили работу сразу пять троллейбусных маршрутов- №5, №7,№9,№10 и №11.

Пассажиры были вынуждены пересесть на маршрутные автобусы, на проезд в которых большая часть льгот не распространяется.

Что стало причиной падения дерева в практически безветренную погоду, пока неизвестно.