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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Из-за одного дерева остановились сразу пять троллейбусных маршрутов

Категория: Новости


Из-за одного дерева остановились сразу пять троллейбусных маршрутов

Очередной случай падения дерева произошел в центре города.  Это произошло на пересечении проспектов Шевченко и Гагарина.

При падении дерево подмяло контактную сеть. В результате, помимо затруднения движения  автотранспорта  временно вынужденно прекратили работу сразу пять троллейбусных маршрутов- №5, №7,№9,№10 и №11.

Пассажиры были вынуждены пересесть на маршрутные автобусы, на проезд в которых большая часть льгот не распространяется.

Что стало причиной падения дерева в практически безветренную погоду, пока неизвестно.

 



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