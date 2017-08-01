Всех посетителей основных мероприятий , посвященных Дню города ждет «шмон»

Речь идет о мероприятиях, которые будут происходить непосредственно 2 сентября в центральной части города.

По информации руководства ГУНП, для того, чтобы не допустить проноса в места массового скопления людей запрещенных предметов, и в первую очередь, и взрывчатки, посетителей будут проверять при помощи металлоискателей.

А чтобы эти меры предосторожности не вызвали дополнительных неудобств, в центре города будут действовать сразу десять таких мобильных контрольных пунктов.

Отметим, однако, что для предотвращения противоправных действий этого явно недостаточно, поскольку, во-первых, металлоискатель реагирует далеко не на все запрещенные предметы. Так, имеется много вариантов взрывчатых смесей, практически не выявляемых обычными металлоискателями.

А во-вторых, как показывает практика, для совершения противоправных действий в общественных местах наличие запрещенных предметов необязательно.

К тому же, принимая во внимание, что, скажем, на Гала-концерте вечером 2 сентября могут собраться несколько сотен тысяч человек, всего десяти пунктов контроля для такой массы людей наверняка окажется недостаточно.