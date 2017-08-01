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  • Дата: Сегодня, 18:36
Сегодня, 18:36

Всех посетителей основных мероприятий , посвященных Дню города ждет «шмон»

Категория: Новости


Всех посетителей основных мероприятий , посвященных Дню города ждет «шмон»

Речь идет о мероприятиях, которые будут происходить непосредственно 2 сентября в центральной части города.

По информации руководства ГУНП, для того, чтобы не допустить проноса в места массового скопления людей запрещенных предметов, и  в первую очередь,  и взрывчатки, посетителей будут проверять при помощи металлоискателей.

А чтобы эти меры предосторожности не вызвали дополнительных неудобств,  в центре города будут действовать сразу десять таких мобильных контрольных пунктов.

Отметим, однако, что  для предотвращения противоправных действий этого явно недостаточно, поскольку, во-первых, металлоискатель реагирует далеко не на все запрещенные предметы. Так, имеется много вариантов взрывчатых смесей, практически не выявляемых обычными металлоискателями.

 А во-вторых, как показывает практика, для совершения противоправных действий в общественных местах наличие запрещенных предметов необязательно.

К тому же, принимая во внимание, что, скажем,  на Гала-концерте  вечером 2 сентября могут собраться несколько сотен тысяч человек, всего десяти пунктов контроля для такой массы людей наверняка окажется недостаточно.



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