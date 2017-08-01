В День города в центре Одессы будет существенно ограничено движение транспорта

По информации ГУНП, с 15 до 24 часов временно станут полностью пешеходными улицы Приморская и Гаванная, а так же отдельные участки по улице Греческой (от канатной до Преображенской, и Преображенская (от Греческой до Дерибасовской).

В связи с этим правоохранительные органы настоятельно просят автовладельцев не только не заезжать в указанное время в означенный район, но и заранее забрать припаркованные там автомобили.

Добавим, что по информации полицейского руководства, правопорядок в городе в день его рождения будут осуществлять семьсот пятьдесят сотрудников, чего, по мнению руководящих работников ГУНП, вполне достаточно.

Отметим, однако, что это почти в три раза меньше, чем ежегодно направлялось на охрану и обеспечение общественного правопорядка в День города в несравненно более спокойный «домайдановский» период.