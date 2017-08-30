Городские власти не допустят разрушения знаменитого «Дома Русова» ни при каких обстоятельствах

Об этом в ходе заседания исполкома заявил городской голова Геннадий Труханов.

При этом он признал, что муниципалитет не нашел общего языка с собственников здания в отношении проекта его консервации.

По мнению мэра, тот своеобразный «саркофаг» которым собственники хотят накрыть здание, не только уродует памятник архитектуры, но и не гарантирует защиту от дальнейших разрушений.

Поэтому принято решение создать специальную комиссию, которая уже на следующее заседание исполкома предложит варианты выхода из создавшегося положения.

Не исключено, что одним из них станет предложение окончательно вернуть эту одесскую достопримечательность в собственность громады.