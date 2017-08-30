Отбегался… Изверга, изнасиловавшего одиннадцатилетнюю девочку нашли и «повязали»

По информации председателя Килийского райсовета Павла Бойченко, преступника, совершившего 25 августа в селе Десантное Килийского района изнасилование ребенка, задержан правоохранителями .

Задержание произошло в селе Кринички Измаильского района, где тот почти неделю скрывался от ареста.

Напомним. что 25 августа Иван Лотоцкий изнасиловал и даже пытался задушить одиннадцатилетнюю дочку своей бывшей сожительницы.

После чего ударился в бега. Похоже, отбегался…

Отметим, что за совершенное ему грозит наказание в виде пребывания в «местах , не столь отдаленных» усиленного режима сроком до десяти лет. А если будет доказана попытка убийства ребенка, то этот срок может возрасти еще наполовину.