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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесская «аллея Звезд» ждет новые имена

Категория: Новости


На «Аллее Звезд», расположенной на улице Ланжероновской одесские коммунальщики заканчивают укладку новых  табличек с именами деятелей культуры и искусства , творчество которых напрямую связано с одессой.

Как сообщила в соцсетях член исполкома Елена Павлова, в их числе Авторы «12 стульев» Илья Ильф и Евгений Петров, писатели Константин Паустовский и Валентин Катаев, художник Кирияк Костанди и эстрадный исполнитель Валерий Ободзинский.

Торжественное открытие новых «звезд» состоится уже 2 сентября.

 



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