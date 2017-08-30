Одесская «аллея Звезд» ждет новые имена

На «Аллее Звезд», расположенной на улице Ланжероновской одесские коммунальщики заканчивают укладку новых табличек с именами деятелей культуры и искусства , творчество которых напрямую связано с одессой.

Как сообщила в соцсетях член исполкома Елена Павлова, в их числе Авторы «12 стульев» Илья Ильф и Евгений Петров, писатели Константин Паустовский и Валентин Катаев, художник Кирияк Костанди и эстрадный исполнитель Валерий Ободзинский.

Торжественное открытие новых «звезд» состоится уже 2 сентября.