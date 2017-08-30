Первые подразделения горсовета переедут в бывший «Краян» уже в начале сентября

Об этом рассказал в ходе заседания исполкома городской голова Геннадий Труханов.

Как выяснилось «пионерами» станут работники департамента оказания административных услуг, труда и социальной защиты. А так же отдел обращений граждан.

По словам мэра, в настоящее время эти подразделения работают просто в ужасных условиях, от чего страдают не только сами сотрудники, но и многочисленные посетители.

Поэтому постепенный перевод в новое административное здание мэрии решено начать именно с них.

По словам вице-мэра Петра Рябоконя там после ремонта созданы прекрасные условия, как для работы, так и для нахождения посетителей. Которые, к тому же, смогут получать услуги по принципу «единого окна».

Отметим, что по имеющейся информации, перевод туда всех структурных подразделений муниципалитета планируют провести до конца года.