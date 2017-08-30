«Европейский стандарт» или «диверсия»?!

1 сентября вступил в силу договор об Ассоциации Украины и ЕС. Видимо, под эту дату власть решила ввести в стране очередной европейский стандарт. Но не по размерам зарплаты, а по цене сжиженного газа, который используется для заправок автомобилей, и который в августе подорожал на 40%. Как отмечают эксперты, цена в диапазоне 15,5 – 16,4 грн за литр уже вполне соответствует расценкам в ЕС. Выше, чем в Польше и Словакии, и близка к ценам на АЗС в Германии и странах Балтии. И это, скорее всего, не предел, если правительство не предпримет срочных действенных мер. А оно пока только активно возмущается.

Так, пару дней назад нервы не выдержали у премьер-министра. Реакция В.Гройсмана была жесткой и однозначной: «Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя – рядовых граждан».



«Защита рядовым гражданам Украины действительно нужна. Только вот от кого? Еще весной эксперты предупреждали, что на рынке формируется неблагоприятная ситуация. На фоне высоких цен на бензин стремительно растет спрос на сжиженный газ. Но инфраструктура для расширенных поставок не создается. Плюс ремонт на заводах стран-соседей, которые поставляют в Украину порядка 90-95% сжиженного газа, и все – имеем полноценную «диверсию». Только ее организаторами являются не мифические террористы, а вполне «горе-профессионалы» в правительстве, которые не умеют прогнозировать развитие ситуации и не слушают специалистов. А расплачиваются, как всегда, рядовые потребители»

«И этому правительству собираются доверить проведение масштабных реформ и реализацию курса на евроинтеграцию?! В Европе такая «шайка-лейка» не удержалась бы в своих креслах и месяца, а в Украине она экспериментирует над живыми людьми уже почти полтора года. Стоит ли удивляться, что жизнь основной массы простых граждан меняется только к худшему? Поэтому актуальным на данный момент является только один вопрос: как долго народ Украины намерен терпеть это безобразие?!»

, - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.Депутат уверен, если ситуацию не стабилизировать в ближайшее время и ценники на АЗВ будут продолжать меняться в сторону повышения, может разразиться настоящий социальный кризис. Цены на такси и пригородные маршрутки уже начали расти. Далее по цепочке - увеличение расходов на транспортные перевозки продуктов и товаров. По подсчетам экспертов, только с 10 по 21 августа уже произошло подорожание 57% социальных продуктов питания. А в сентябре Украину может ожидать вторая волна повышения цен. Недалеко и до транспортного коллапса. Учитывая, что на газе по Украине ездит почти каждое третье авто, а цена на бензин «кусается» уже очень давно.Что тем временем делает правительство? Феерит по полной программе. Минфин не может рассчитать бюджет. МОЗ - закупить лекарства и вакцины. Минифрастуктуры – отремонтировать дороги. Минсоцполитики – объяснить своему руководителю азы социальной политики. А теперь и Минэнерго расписалось в своей не способности обеспечить страну сжиженным газом.- резюмирует депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.