«Европейский стандарт» или «диверсия»?!

1 сентября вступил в силу договор об Ассоциации Украины и ЕС. Видимо, под эту дату власть решила ввести в стране очередной европейский стандарт. Но не по размерам зарплаты, а по цене сжиженного газа, который используется для заправок автомобилей, и который в августе подорожал на 40%. Как отмечают эксперты, цена в диапазоне 15,5 – 16,4 грн за литр уже вполне соответствует расценкам в ЕС. Выше, чем в Польше и Словакии, и близка к ценам на АЗС в Германии и странах Балтии. И это, скорее всего, не предел, если правительство не предпримет срочных действенных мер. А оно пока только активно возмущается.
Так, пару дней назад нервы не выдержали у премьер-министра. Реакция В.Гройсмана была жесткой и однозначной: «Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя – рядовых граждан».
Депутат уверен, если ситуацию не стабилизировать в ближайшее время и ценники на АЗВ будут продолжать меняться в сторону повышения, может разразиться настоящий социальный кризис. Цены на такси и пригородные маршрутки уже начали расти. Далее по цепочке - увеличение расходов на транспортные перевозки продуктов и товаров. По подсчетам экспертов, только с 10 по 21 августа уже произошло подорожание 57% социальных продуктов питания. А в сентябре Украину может ожидать вторая волна повышения цен. Недалеко и до транспортного коллапса. Учитывая, что на газе по Украине ездит почти каждое третье авто, а цена на бензин «кусается» уже очень давно.
Что тем временем делает правительство? Феерит по полной программе. Минфин не может рассчитать бюджет. МОЗ - закупить лекарства и вакцины. Минифрастуктуры – отремонтировать дороги. Минсоцполитики – объяснить своему руководителю азы социальной политики. А теперь и Минэнерго расписалось в своей не способности обеспечить страну сжиженным газом.