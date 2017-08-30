Пенсионеры Одессы получили льготные лекарства от гипертонии по программе «Здоровье»

Свыше полутора миллиона гривен сэкономили одесские пенсионеры в первом полугодии при покупке антигипертензивных препаратов. Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущие позиции в структуре заболеваемости и смертности населения в Украине. Ведущим фактором риска развития инфаркта миокарда и других тяжелых сердечных патологий является артериальная гипертензия. При этом системный прием антигипертензивных препаратов предупреждает развитие осложнений и позволяет пациенту сохранить хорошее самочувствие и работоспособность. В течение нескольких лет Одесса была единственным городом Украины, где за счет средств муниципального бюджета пациенты пенсионного возраста обеспечивались доступным лечением гипертонической болезни. По городской программе «Здоровье» выделялось финансирование, благодаря которому пенсионеры, не имеющие других льгот, могли приобрести гипотензивные препараты со скидкой 50%. За первое полугодие 2017 года антигипертензивные лекарства по программе «Здоровье» приобрели около 20 тысяч одесских пенсионеров. Общая сумма экономии, которая была компенсирована аптекам городскими властями, составила свыше 1,5 млн. гривен. С апреля нынешнего года в Одессе реализуется Всеукраинская программа «Доступные лекарства», по которой пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. В связи с этим принято решение исключить дублирование городской и государственной программ. Все пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить льготный рецепт на медикаменты по государственной программе «Доступные лекарства» у своего семейного врача. Сэкономленные средства городского бюджета будут перераспределены в рамках программы «Здоровье» на закупку медицинского оборудования и лекарственных препаратов, в том числе для детей с тяжелыми наследственными заболеваниями.