Оплата за проезд в общественном транспорте Одессы будет электронной

Одесский городской совет принял решение, из-за которого «зайцы» в городском пассажирском транспорте общего пользования попадут в «красную книгу».

Система оплаты и контроля проезда, которая используется сегодня в городском пассажирском транспорте, устарела и имеет много недостатков: использование бумажных билетов, которые часто вообще отсутствуют, не дает возможности проконтролировать реальный пассажиропоток на маршрутах общественного транспорта, соответственно, - оборот наличных средств; приводит к ухудшению уровня безопасности перевозки пассажиров общественным транспортом. Об этом пишет "Я и Закон".

Решение № 1780-VII «О внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования г. Одессы» приняли ещё 15 марта 2017 года, но обнародовали только в конце августа.

Как только департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Горсовета разработает Правила пользования городским пассажирским автомобильным и электрическим транспортом, в Одессе появится безналичная система оплаты проезда, которая будет автоматизирована.

Стоить отметить, что весь общественный транспорт города перейдет в одни руки – руки «единого оператора».

Автоматизированная система учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования г. Одессы, которая пока что есть только на бумаге, будет с состоять из следующих основных элементов:

система безналичной оплаты проезда - «Электронный билет»;

автоматизированная система диспетчерского управления и контроля общественного транспорта (далее - АСДУК).

Система предполагает наличие следующих элементов:

терминалы самообслуживания по продаже и пополнения электронных проездных документов (с NFC-чипом)

оборудование транспортного средства бортовым компьютером и валидаторами;

мобильное оборудование для контроля оплаты проезда.

Транспорт будет управляется диспетчерами с использованием GPS-мониторинга. В условиях функционирования АСООП GPS-мониторинг должен быть ориентирован, прежде всего, на нужды единого оператора, а, следовательно, идентифицировать подвижной состав в соответствии с суточным заданием, определять время прохождения «контрольных точек». Это даст возможность получить полную информацию как о выполнении плана поездок, так и о соблюдении графиков и расписаний движения по каждому маршруту.

В целом система обеспечит непрерывное, в режиме реального времени, оповещение населения о расписаниях движения общественного транспорта через Интернет, информационные киоски, в городских Call-центрах и мобильную телефонную связь и другое.

На остановках общественного транспорта установят табло с онлайн-информацией об ожидаемом времени прибытия (отправления) общественного транспорта, номер маршрута и фактическое время прибытия очередного транспортного средства.

Подвижный состав и резерв будут отправлять на наиболее загруженные направления.

Кроме того, в салонах общественного транспорта установят системы видеонаблюдения.