В день города, 2-го сентября, в Одессе пройдет 3-й фестиваль лаборатории Мехатроники и робототехники ОНАПТ (MiRONAFT), традиционно посвящаемый мехатронике, робототехнике и науке.



Организаторы приглашают одесситов и гостей города посетить один из крупнейших фестивалей робототехники и получить новые впечатления, драйв и незабываемые эмоции от общения с изобретателями и их моделями.

На протяжении всего дня второго сентября с 10 утра до 18 вечера на Соборной площади будут происходить мастер-классы, тренинги, выставки, гонки, полеты и другие мероприятия.

Лаборатория Миронафт, является крупнейшей в Украине и имеет целый ряд интересных разработок в различных сферах, а также ведет подготовку будущих изобретателей в рамках школы по робототехники в стенах университета.