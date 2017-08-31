 
Информация к новости
  • Просмотров: 97
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В день города, 2-го сентября, в Одессе пройдет 3-й фестиваль лаборатории Мехатроники

Категория: Новости

В день города, 2-го сентября, в Одессе пройдет 3-й фестиваль лаборатории Мехатроники

В день города, 2-го сентября, в Одессе пройдет 3-й фестиваль лаборатории Мехатроники и робототехники ОНАПТ (MiRONAFT), традиционно посвящаемый мехатронике, робототехнике и науке.

Организаторы приглашают одесситов и гостей города посетить один из крупнейших фестивалей робототехники и получить новые впечатления, драйв и незабываемые эмоции от общения с изобретателями и их моделями.

На протяжении всего дня второго сентября с 10 утра до 18 вечера на Соборной площади будут происходить мастер-классы, тренинги, выставки, гонки, полеты и другие мероприятия.

Лаборатория Миронафт, является крупнейшей в Украине и имеет целый ряд интересных разработок в различных сферах, а также ведет подготовку будущих изобретателей в рамках школы по робототехники в стенах университета.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 