Партию подакцизного товара без документов обнаружили сотрудники фискальной службы на территории одной из логистических компаний.

Всего было обнаружено и изъято 60 пластиковых емкостей, в каждой из которых находилось 10 литров спирта. Стоимость конфискованных товарно-материальных ценностей составляет 140 000 гривен.

Вчера оперативным подразделением Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно со спецподразделением Одесского отряда и представителями ДФС в Одесской области осуществлялись мероприятия по противодействию незаконному изготовлению, хранению и транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров с использованием почтовых отправлений.

Следствие продолжается по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью три статьи 204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).