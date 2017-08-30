В этом году в первый класс пошли 11 000 детей.

В школах города открыто 28 классов, в которых будут обучаться 63 ребенка с особыми образовательными потребностями (в 2016/2017 учебном году функционировало 15 таких классов, в них обучалось 34 ребенка).

Ученики всех параллелей школ Одессы обеспечены доступом к современным электронным учебникам (все школы получили коды доступа к порталу интерактивных электронных учебников).

Качественный учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учебных учреждениях обеспечивают около 6000 педагогических работников.

Во все школы закуплены классные журналы для всех параллелей, дезинфицирующие средства, строительные материалы.

В 115 учреждениях образования проводится модернизация материально-технической базы, оснащение современным оборудованием, учебными принадлежностями. В 88 школах продолжается работа по оснащению компьютерной, интерактивной, мультимедийной техникой.

В коммунальной собственности территориальной громады города находятся 275 учреждений. Из них:

127 – дошкольных учебных учреждений;

123 – общеобразовательных;

17 – внешкольных;

4 – вечерних (сменных) школ;

3 - межшкольных учебно-производственных комбинатов;

и детский дом «Жемчужинка».