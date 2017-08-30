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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В этом году в первый класс пошли 11 000 детей

Категория: Новости

В этом году в первый класс пошли 11 000 детей

В этом году в первый класс пошли 11 000 детей.

В школах города открыто 28 классов, в которых будут обучаться 63 ребенка с особыми образовательными потребностями (в 2016/2017 учебном году функционировало 15 таких классов, в них обучалось 34 ребенка).

Ученики всех параллелей школ Одессы обеспечены доступом к современным электронным учебникам (все школы получили коды доступа к порталу интерактивных электронных учебников).

Качественный учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учебных учреждениях обеспечивают около 6000 педагогических работников. 

Во все школы закуплены классные журналы для всех параллелей, дезинфицирующие средства, строительные материалы.

В 115 учреждениях образования проводится модернизация материально-технической базы, оснащение современным оборудованием, учебными принадлежностями. В 88 школах продолжается работа по оснащению компьютерной, интерактивной, мультимедийной техникой.
В коммунальной собственности территориальной громады города находятся 275 учреждений. Из них: 
127 – дошкольных учебных учреждений; 
123 – общеобразовательных; 
17 – внешкольных; 
4 – вечерних (сменных) школ; 
3 - межшкольных учебно-производственных комбинатов; 
и детский дом «Жемчужинка».



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