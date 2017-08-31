В Одессе обнаружили контрабанду

Факты перемещения табачных изделий иностранного производства без марок акцизного сбора Украины, без надлежащей маркировки и каких-либо товаросопроводительных документов были выявлены одесскими таможенниками совместно с пограничниками. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Одесской области.

В частности, 5 тысяч пачек сигарет с фильтром «MARVEL BLUE» иностранного производства находились в грузовом отделении автомобиля «MERCEDES-BENZ VITO», который было остановлено общей оперативной группой на одной из улиц Одессы.

По словам владельца табачной продукции, гражданина Украины, он якобы приобрел сигареты у незнакомых лиц через сеть Интернет для собственного потребления.

Еще было выявлено 7,5 тысяч пачек сигарет без фильтру «LEANA».

Отсутствие марок акцизного сбора Украины, надлежащего маркирования и каких-либо товаросопроводительных документов свидетельствует о том, что указанная табачная продукция было незаконно ввезена на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля.

По фактам выявленных таможенных правонарушений составлены протоколы о нарушении таможенных правил, табачные изделия, предварительная стоимость которых составляет 135 тыс грн, изъяты.

В целом, Одесской таможней ГФС предотвращены 36 случаев незаконного перемещения табачных изделий на сумму 1,1 млн грн, а также 7 незаконных попыток перемещения табака на сумму 223 тыс грн.