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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Одессе обнаружили контрабанду

Категория: Новости

Факты перемещения табачных изделий иностранного производства без марок акцизного сбора Украины, без надлежащей маркировки и каких-либо товаросопроводительных документов были выявлены одесскими таможенниками совместно с пограничниками. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Одесской области.

В частности, 5 тысяч пачек сигарет с фильтром «MARVEL BLUE» иностранного производства находились в грузовом отделении автомобиля «MERCEDES-BENZ VITO», который было остановлено общей оперативной группой на одной из улиц Одессы.

По словам владельца табачной продукции, гражданина Украины, он якобы приобрел сигареты у незнакомых лиц через сеть Интернет для собственного потребления.

Еще было выявлено 7,5 тысяч пачек сигарет без фильтру «LEANA».

Отсутствие марок акцизного сбора Украины, надлежащего маркирования и каких-либо товаросопроводительных документов свидетельствует о том, что указанная табачная  продукция было незаконно ввезена на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля.

По фактам выявленных таможенных правонарушений составлены протоколы о нарушении таможенных правил, табачные изделия, предварительная стоимость которых составляет 135 тыс грн, изъяты.

В целом, Одесской таможней ГФС предотвращены 36 случаев незаконного перемещения табачных изделий на сумму 1,1 млн грн, а также 7 незаконных попыток перемещения табака на сумму 223 тыс грн.



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