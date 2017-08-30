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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

ЧП на одесском железнодорожном вокзале

Категория: Новости


Одесский железнодорожный вокзал опустел почти на час.

По информации ГУНП, причиной тому стал сигнал одного из посетителей, что возле центрального входа находится бесхозная коробка, перемотанная скотчем, из которой торчат какие-то провода.

Правоохранители незамедлительно прибыли на место, провели эвакуацию всех находившихся на вокзале людей, а взрывотехники проверили находку.

Оказалось, что в коробке находился лишь муляж металлоискателя.

После этого оцепление было снято и работа вокзала возобновилась в обычном режиме.

Кто и зачем оставил на вокзале этот «сюрприз», пока неизвестно.



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