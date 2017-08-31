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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Еще одно ДТП с участием полицейского автомобиля произошло

Категория: Новости


Еще одно ДТП с участием полицейского автомобиля произошло

ДТП произошло накануне в Суворовском районе на пересечении улицы Заболотного и Днепропетровской дороги.

Подробности происшествия пока неизвестны, однако судя по опубликованным в соцсетях снимкам, столкновение было весьма сильным, поскольку «передок» полицейского «Приуса» практически разворочен.

Отметим, что полицейские автомобили уже неоднократно оказывались участниками ДТП, а  в результате наезда полицейского автомобиля 55-летний пешеход скончался в больнице.

Еще одно серьезное ДТП произошло минувшей ночью на улице Промышленной.

Там автомобиль «Москвич» на скорости съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате раненный водитель оказался буквально зажат в кабине и для того, чтобы его извлечь и передать в руки медиков, спасателям пришлось буквально разрезать кузов автомобиля.

Что тсало причиной аварии так же пока неизвестно.



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