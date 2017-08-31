Сразу четыре автомобиля сгорели сегодня на стоянке на поселке Котовского

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
ЧП произошло на улице Жюлио Кюри.
По информации ГСЧС, в 3 часа 45 минут поступил сигнал о возгорании автомобилей.
К моменту прибытия спасателей горели четыре машины- «два автомобиля «ВАЗ», «КИА» и «ДЕУ Ланос».
Пожар был ликвидирован в течение сорока минут.
К сожалению, к этому времени автомобиль «КИА» сгорел практически полностью. Остальные получили серьезные повреждения.
Что стало причиной пожара, выясняет следствие.
Отметим, что как показывает практика, в большинстве подобных ситуаций причиной возгорания оказывается преднамеренный поджог.