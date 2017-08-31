Сразу четыре автомобиля сгорели сегодня на стоянке на поселке Котовского

ЧП произошло на улице Жюлио Кюри.

По информации ГСЧС, в 3 часа 45 минут поступил сигнал о возгорании автомобилей.

К моменту прибытия спасателей горели четыре машины- «два автомобиля «ВАЗ», «КИА» и «ДЕУ Ланос».

Пожар был ликвидирован в течение сорока минут.

К сожалению, к этому времени автомобиль «КИА» сгорел практически полностью. Остальные получили серьезные повреждения.

Что стало причиной пожара, выясняет следствие.

Отметим, что как показывает практика, в большинстве подобных ситуаций причиной возгорания оказывается преднамеренный поджог.